pressioni inter sugli arbitri ora la partita cambia campo

La procura di Milano ha chiesto al giudice di archiviare l’indagine penale su Gianluca Rocchi, designatore di arbitri di Serie A e B, e sulla società Inter, iscritta nel registro degli indagati pochi giorni fa. La richiesta arriva dopo pressioni sulle decisioni arbitrali, che avevano portato a un’indagine in precedenza. La decisione finale sulla chiusura dell’indagine spetta ora al giudice.

La parola chiave è contenuta nel decreto firmato dalla procura della Repubblica di Milano con cui è stato richiesto al Gip di archiviare l'indagine penale sul conto di Gianluca Rocchi (foto), designatore di serie A e B, e successivamente della società Inter iscritta nel registro degli indagati qualche giorno prima. La parola chiave è «interferenze». Interferenze sulle designazioni arbitrali ricevute dallo stesso Rocchi attraverso i suoi collaboratori. Il faldone raccolto dal pm Ascione sarà trasmesso alla procura sportiva della federcalcio e a quella del Coni per la competenza in materia di giustizia sportiva. La parte del fascicolo riferita alle famose «bussate» alle vetrate di Lissone è stata invece trasferita, per competenza territoriale, alla procura della Repubblica di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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INTER, ROCCHI, ARBITROPOLI: SIAMO A UNA SVOLTA

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