La Procura di Milano ha deciso di archiviare l’indagine sul designatore arbitrale, dopo aver accusato l’interferenza e le pressioni da parte dell’Inter sugli arbitri. La notizia riguarda esclusivamente il procedimento penale, mentre la giustizia sportiva potrebbe comunque aprire un’istruttoria separata. La decisione di archiviazione è stata comunicata dopo giorni di fibrillazione, distinguendo tra le indagini penali e le eventuali conseguenze in ambito sportivo.

Una cosa è il penale e un’altra è la giustizia sportiva. Rocchi è stato archiviato. La notizia è questa. La Procura di Milano, dopo giorni di fibrillazione, ha deciso di chiedere l’archiviazione per il designatore arbitrale. Ma – attenzione – la Procura della Repubblica di Milano (nonostante il procuratore capo sia Marcello Viola sfegatato interista) non nega affatto che ci siano state pressioni e interferenze del club di Marotta per le designazioni arbitrali. E una cosa è la rilevanza penale della truffa sportiva. Un’altra la rilevanza per la giustizia sportiva. Per la giustizia sportiva basta un solo, un solo tentativo, per decretare un comportamento fraudolento che comporta sanzioni pesanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Procura: “Interferenze e pressioni dell’Inter sugli arbitri ci sono state”. La giustizia sportiva varerà Insabbiopoli?

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BOMBA INCHIESTA ARBITRI: IELO SI METTE DI TRAVERSO! CHINÉ CON LE MANI LEGATE E L'INTER È BLINDATA!

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