È stata presentata la nuova maglia Away del club per la stagione 202627, durante il Fanatics Fest di New York. Il design si ispira allo stile baseball e presenta un colore nero. Sullo stemma compare il monogramma “IM”. La maglia include anche la tecnologia Nike Aero-FIT, che migliora la traspirabilità. La presentazione ha attirato l’attenzione sul mix di elementi tradizionali e innovativi del nuovo kit.

di Alberto Petrosilli Il nuovo kit nerazzurro unisce tradizione americana e identità interista: debutta anche il monogramma “IM” sullo stemma e arriva la tecnologia Nike Aero-FIT. L’ Inter e Nike hanno presentato ufficialmente il nuovo Away Kit 202627, una maglia che trae ispirazione dall’immaginario senza tempo del baseball americano, reinterpretandolo attraverso l’identità visiva nerazzurra. Il lancio è avvenuto nella notte italiana durante il Fanatics Fest NYC, il più importante festival al mondo dedicato agli appassionati di sport. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club, che ha illustrato nel dettaglio il concept alla base della nuova seconda divisa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, svelata la nuova maglia Away 2026/27: ispirazione baseball, debutto al Fanatics Fest di New York – FOTO

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INTER, LA NUOVA MAGLIA 2026/2027 FA IMPAZZIRE I TIFOSI

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Dal 1908 scriviamo la storia. Per la prima volta, la nuova maglia dell'Inter viene svelata sul palco del Fanatics Fest bit.ly/4prnxua x.com

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