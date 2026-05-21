Bologna presentata la nuova maglia in vista della stagione 2026-2027

A Bologna è stata presentata la nuova maglia per la stagione 2026-2027, realizzata da Macron in occasione del venticinquesimo anniversario della collaborazione con il club. La società di Crespellano ha ideato un “Home Kit” che include un dettaglio distintivo legato all’identità del team, presente sulle maglie che verranno indossate durante le partite in casa. La nuova divisa rappresenta un passo importante per il club, che ha annunciato ufficialmente il design senza ulteriori dettagli sui materiali o le possibili variazioni.

Per il 25° anniversario di collaborazione tra Macron e Bologna Football Club 1909, l’azienda di Crespellano ha ideato un “Home Kit”, ovvero il completo da gioco casalingo, con un nuovo dettaglio fortemente legato all’identità del club e che campeggerà sulle nuove maglie felsinee durante il corso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Inter, la nuova maglia home per la stagione 2026-2027L'Inter presenta ufficialmente la nuova divisa casalinga per il prossimo campionato.

From al COMICON 2026: la nuova stagione presentata da LDA e Aka 7evenQuattro chiacchiere con LDA e Aka 7even, fan d'eccezione che hanno accolto Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, attori di From, al Comicon 2026.

Un 'omaggio' ai 100 anni del Dall’Ara: la nuova maglia del Bologna per il 2026/27Ci sono legami che resistono al tempo e diventano parte dell’identità di una città. Quello tra Macron e il Bologna FC 1909 è uno di questi: 25 anni di storia condivisa che, dalla prima stagione di par ... sportmediaset.mediaset.it

NUOVA LAREL DI MANZO ROSARIA S.A.S. - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Ecco la nuova maglia home 2026/2027E' stata presentata la nuova maglia del Bologna ... msn.com