Un militare deceduto a causa dell’amianto ha ottenuto un maxi risarcimento dal ministero della Difesa. Ha servito per 18 mesi come meccanico attrezzista nelle officine dell’Arsenale militare di La Spezia. La causa legale ha portato a un risarcimento ingente, senza specificare l’importo. Il militare aveva lavorato in ambienti con esposizione all’amianto durante il servizio di leva, iniziato nel 2024. La vicenda riguarda il settore militare e le conseguenze dell’esposizione a materiali tossici.

La Spezia, 3 giugno 2026 – Per un anno e mezzo ha svolto il servizio di leva nella Marina Militare, alla Spezia, inquadrato come meccanico attrezzista all’interno delle officine dell’Arsenale militare della città. E in quel periodo ha cominciato a inalare quelle sostanze killer che, cinquanta anni dopo, hanno presentato il loro tragico conto, sotto forma di un mesotelioma pleurico diffuso che non ha lasciato scampo all’uomo, deceduto nel 2019. Risarcimento da 700mila euro. L’ennesimo militare stroncato dall’amianto, quello ’certificato’ dal Tribunale di Lecce, che al termine di una lunga istruttoria ha condannato il ministero della Difesa a risarcire i famigliari il danno da perdita parentale, per un ammontare di poco inferiore ai 700mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Militare morto a causa dell’amianto, maxi risarcimento dal ministero della Difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morì a causa dell’amianto a Taranto, risarcimento da un milione di euro ai familiari di un operaioUn operaio dell’Arsenale di Taranto, deceduto a causa di un tumore ai polmoni legato all’esposizione all’amianto, ha ricevuto un risarcimento di un...

La prof vince la battaglia: troppi contratti a termine, maxi risarcimento dal ministeroUna docente ha ottenuto un maxi risarcimento dal ministero dopo aver vinto una causa legale riguardante contratti a termine.

Temi più discussi: Militare morto a causa dell’amianto, maxi risarcimento dal ministero della Difesa; Morto in Ucraina il volontario italiano Alex Pineschi; Ucciso in Donbass il contractor italiano Alex Pineschi, aveva combattuto anche in Siria e Iraq; Ucraina, morto il combattente italiano Alex Pineschi.

Militare morto a causa dell’amianto, maxi risarcimento dal ministero della DifesaDal tribunale di Lecce circa 700mila euro di ristoro ai figli di un uomo che aveva operato in Arsenale. La causa preponderante del decesso è un mesotelioma, in rapporto causale con l’esposizione alle ... lanazione.it

[] Un'autopsia sarà eseguita la prossima settimana presso l'obitorio dell'Ospedale di Gallarate sul corpo di Gianluca Benedetti: la prima salma italiana recuperata nel mistero dell'immersione in grotta alle #Maldive. Il subacqueo militare maldiviano, morto ne x.com

Concorso Accademia Militare di Modena: non so da dove iniziare (manuale da 800 pagine) reddit

Militare morto a 46 anni per esposizione all’amianto: Ministero Difesa condannato a risarcire parentiIl Tar ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire la famiglia di Giuseppe Lazzari, maresciallo dell’Esercito Italiano di Torre Annunziata (Napoli), morto nel 2016 a causa di un tumore. Sarà ... fanpage.it