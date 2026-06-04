Amianto nell’esercito 400mila euro di risarcimento alla figlia di un ex militare morto di tumore

Il Tribunale di Milano ha ordinato al Ministero della Difesa di pagare 400mila euro come risarcimento alla figlia di un ex militare deceduto a causa di un tumore. La causa riguarda l'esposizione ad amianto durante il servizio militare. La sentenza si basa sulla relazione tra la malattia e le condizioni di lavoro dell'ex soldato. La decisione non coinvolge nomi o dettagli specifici dell’imputato.

Il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire con 400mila euro la figlia di M.R., ex lagunare dell’esercito italiano di Genova che aveva svolto servizio negli anni ’60 in ambienti dove la presenza di amianto era diffusa.Dopo anni senza protezioni e senza essere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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