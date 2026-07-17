Prato trovati con 160 kg di ogni tipo di droga | arrestati due marocchini

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Prato con 160 chili di droga. La procura ha riferito che nel loro possesso sono stati trovati 1435 panetti di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata durante un'operazione di polizia. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’arresto o sulle eventuali reti di distribuzione coinvolte. Gli arrestati sono stati condotti in questura in attesa di ulteriori procedure giudiziarie.

Ai due, cittadini marocchini, si legge in una nota della procura, sono stati a quanto pare sequestrati 160 chili di hashish, suddivisi in 1435 panetti. Droga che sarebbe stata scoperta durante le operazioni di scarico da un furgone con targa belga all’utilitaria di proprietà di uno dei due fermati. Altri 762 grammi di cocaina sono stati sequestrati all’interno dell’abitazione di uno dei nordafricani. Ed il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha lanciato l’allarme ricordando come negli ultimi quattro mesi (a seguito di indagini alle quali hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e polizia... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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