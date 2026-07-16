In un'operazione a Prato, sono stati sequestrati 160 chili di hashish divisi in circa 1.400 panetti e oltre 700 grammi di cocaina. Due uomini di origine marocchina sono stati arrestati e portati in carcere dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Il giudice ha emesso le ordinanze di custodia cautelare. Le sostanze stupefacenti erano state trovate durante una perquisizione.

PRATO – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini di origine marocchina. L’operazione ha portato al sequestro, il 13 luglio scorso, di 160 chili di hashish, suddivisi in 1.435 panetti. La droga è stata individuata durante le attività investigative legate allo scarico dello stupefacente da un furgone con targa belga verso una Fiat 500 intestata a uno dei due arrestati. Nel corso della perquisizione nell’abitazione di uno degli indagati sono stati inoltre trovati e sequestrati 762,48 grammi di cocaina. Dal 3 marzo al 13 luglio 2026 sono stati 23 i sequestri di quantitativi rilevanti di droga, esclusi quelli inferiori ai 150 grammi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: sequestrati 160 chili di hashish divisi in 1.400 panetti. E oltre 700 grammi di coca. Due arrestati

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