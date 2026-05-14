Maxi sequestro di droga a Catania | arrestati due corrieri partiti dalla Calabria con quasi 28 kg di stupefacenti

La Polizia di Stato ha intercettato e sequestrato quasi 28 chili di droga sull’autostrada, bloccando due uomini originari della Calabria. I due soggetti erano a bordo di un veicolo diretto verso Catania, dove si presumeva fosse destinata la sostanza illecita. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei presunti corrieri e il sequestro della merce, che avrebbe alimentato il mercato di stupefacenti nella città siciliana.

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La Polizia di Stato ha sequestrato nei giorni scorsi quasi 28 chili di droga destinati al mercato illecito di Catania, arrestando due presunti corrieri provenienti dalla Calabria. Si tratta di un uomo di 35 anni e di una donna di 29 anni, fermati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura etnea durante un’operazione condotta lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. L’intervento è scattato dopo una mirata attività investigativa sviluppata dalla sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile di Catania. I poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi del casello di San Gregorio di Catania, dove sono riusciti a intercettare i due sospetti, che viaggiavano a bordo di due automobili differenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi sequestro di droga a Catania: arrestati due corrieri partiti dalla Calabria con quasi 28 kg di stupefacenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In auto dalla Calabria diretti a Catania con quasi 28 chili di droga: arrestatiUn’operazione della squadra mobile di Catania ha portato all’arresto di due corrieri della droga, fermati lungo l’autostrada A18 mentre viaggiavano... Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Temi più discussi: VIDEO | In auto dalla Calabria diretti verso Catania con quasi 28 chili tra cocaina e hashish: arrestati; Catania, trasportava 4,5 chili di cocaina in auto: arrestato dalla Guardia di Finanza; Catania, minaccia l'ex moglie e nasconde mezzo chilo di droga in camera da letto: arrestato un 42enne; Odore di droga nel palazzo: arrestato 49enne catanese. Catania: maxi sequestro di droga, arrestati zio e nipote per spaccio ilmetropolitano.it/2026/04/20/cat… #ilmetropolitano #catania x.com Maxi sequestro di droga al casello di Acireale, oltre 4 chili di cocaina dal valore di un milione di euroLa Guardia di finanza di Catania ha intercettato un carico di cocaina purissima trasportato a bordo di un’autovettura privata. L’operazione rientra in un piano di monitoraggio costante volto a presidi ... blogsicilia.it Sequestro di droga a Catania: arrestati due corrieri calabresiLa Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un nuovo importante sequestro di quasi 28 chili di droga, destinata ad essere messa in circolazione nel territorio di Catania da due corrieri, un ... catania.liveuniversity.it