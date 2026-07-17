Prato presentazione del libro ' Cantami o Viola…' Un secolo di Fiorentina in versi

Prato, 17 luglio 2026 – È la presentazione di un libro speciale quella che si terrà martedì 21 luglio a Prato. Il volume rappresenta infatti una preziosa occasione per celebrare il centenario della Fiorentina attraverso un originale percorso che unisce sport e poesia. La presentazione del libro . L’appuntamento è alle ore 18 al giardino Banci Buonamici di Prato, dove sarà presentato il libro “Cantami, o Viola. Cent’anni di Fiorentina in versi attraverso i suoi campioni”, scritto da Andrea Mazzoni. A dialogare con l’autore saranno Simone Calamai, presidente della Provincia, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, il giornalista Roberto Davide Papini de La Nazione e la docente di letteratura italiana Maria Stella Valentini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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