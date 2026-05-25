Un uomo di 92 anni, noto per aver seguito la Fiorentina in Europa, si è spento. Durante la sua vita, ha portato il simbolo del giglio in diverse città, da Londra a Baku. Quando ha capito di non poter più assistere alle partite allo stadio, ha smesso di seguire la squadra. La sua passione per i viola è durata un intero secolo, lasciando un segno tra i tifosi e nel mondo del calcio.

Firenze, 25 maggio 2026 – Una grande passione viola che ha celebrato in tutta Europa: quando ha capito di non poter più seguire allo stadio la sua Fiorentina, Marcello Mammoli, 92 anni, si è lasciato andare. Con lui non scompare solo un grande tifoso, ma un pilastro della memoria storica della Fiorentina, avendo vissuto i due scudetti, tutte le giornate felici e tutte quelle amare del club gigliato. Carattere espansivo, Mammoli era una persona aperta e passionale, molto legato ai rapporti umani con i familiari e gli amici, ma anche con semplici conoscenti. https:www.lanazione.itvideofiorentina-mammoli-super-tifoso-verso-atene-dal-1970-non-ho-saltato-una-trasferta-europea-n0kuy84w Finché ha potuto ha partecipato alle manifestazioni per il centenario della Fiorentina, un secolo nel quale, come super tifoso, ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, addio a Marcello Mammoli: un secolo di passione viola. Ha portato il giglio in tutta Europa: da Londra a Baku

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