Firenze cent' anni di Fiorentina in versi nel libro ‘Cantami o Viola’ di Andrea Mazzoni

A Firenze è stato presentato un nuovo libro che raccoglie poesie dedicate ai cento anni di storia della Fiorentina. L’opera contiene ritratti in versi di diversi calciatori che hanno indossato la maglia viola nel corso degli anni. La pubblicazione, intitolata ‘Cantami, o Viola’, vuole celebrare e ricostruire attraverso la poesia il passato della squadra toscana. La cerimonia di presentazione si è svolta nella città il 10 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 10 maggio 2026 - Celebrare e ricostruire poeticamente i 100 anni di storia della Fiorentina attraverso i ritratti in versi di alcuni dei tanti campioni che hanno vestito la maglia viola. Questa l’anima del libro ‘Cantami, o Viola. Cent'anni di Fiorentina in versi attraverso i suoi campioni’ di Andrea Mazzoni (edizioni Pentalinea). Il volume sarà presentato al salone del libro di Torino, negli spazi della Regione Toscana, il 17 maggio alle ore 18,30, a dialogare con l’autore sarà lo scrittore Lorenzo Monticelli. Prima però il libro farà da spunto all'iniziativa ‘Il calcio a Firenze fra storia, società e poesia: uno sguardo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, cent'anni di Fiorentina in versi nel libro ‘Cantami, o Viola’ di Andrea Mazzoni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorentina, i 90 anni di una bandiera viola: auguri a Sergio CarpanesiFirenze, 30 marzo 2026 – Sergio Carpanesi, uno dei giocatori che hanno segnato la storia viola, entrato nella leggenda per aver fatto parte della... Fiorentina, in cammino verso il centenario: Scudetto e cuore viola, i 90 anni di CarpanesiFirenze, 25 marzo 2026 – In questo mese di marzo ricco di compleanni viola (da De Sisti e Pasqual il 13, fino a Moreno Roggi il 24) spicca un...