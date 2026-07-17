In provincia di Arezzo, Poste Italiane ha installato impianti fotovoltaici sui propri uffici postali. Questa iniziativa mira a ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2. I lavori fanno parte di un progetto più ampio dell’azienda per arrivare a zero emissioni nette di anidride carbonica. L’intervento si inserisce in una strategia di sostenibilità energetica e di riduzione dell’impatto ambientale.

Arezzo, 17 lugl 2026 – Proseguono in provincia di Arezzo gli interventi d i Poste Italiane che consentiranno all’azienda di raggiungere l’obiettivo di “zero emissioni nette di anidride carbonica”. Nei giorni scorsi, infatti, in otto uffici postali della provincia di Arezzo, Bibbiena Stazione, Bucine, Capolona, Castelfranco di Sopra, Montevarchi, Rassina, Subbiano e Terranuova Bracciolini, è stata completata l’installazione di un nuovo sistema fotovoltaico composto da numerosi moduli posizionati sul tetto, in grado di produrre energia e consentire un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica. L’installazione dei sistemi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste Italiane, installati impianti fotovoltaici sugli uffici postali per il risparmio energetico

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Fotovoltaico e smart building: limpegno green di Poste.

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