Poste italiane rinnovati gli uffici postali di Strangolagalli Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre

Gli uffici postali di Strangolagalli, Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre sono stati riaperti al pubblico dopo aver completato i lavori di ristrutturazione secondo il modello Polis. Le operazioni di rinnovamento hanno riguardato le strutture e gli ambienti destinati ai servizi postali, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità e l’accoglienza per gli utenti. La riapertura è avvenuta nelle scorse settimane, rendendo nuovamente disponibili i servizi presso queste sedi.

Gli uffici postali di Strangolagalli, Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre hanno riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle tre sedi, finalizzati ad accogliere anche tutti i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Poste Italiane, al via i lavori Polis negli uffici postali di Caulonia e MelicuccoLa continuità del servizio per i cittadini di Caulonia marina sarà garantita presso l’ufficio postale del centro storico, ubicato in via Niutta,... Poste italiane: lavori negli uffici postali di via Lorenzetti e di OlmoArezzo, 23 aprile 2026 – Poste Italiane comunica che gli uffici postali di via Lorenzetti, 74 e di località Olmo, 83 ad Arezzo, resteranno chiusi per... Altri aggiornamenti Si parla di: Poste Italiane: a Strangolagalli, Sant’Elia Fiumerapido e Santopadre ecco i rinnovati uffici postali Polis; Fiuggi si tinge di rosa: al via Walk for the Cure per la prevenzione del tumore al seno.