Poste italiane | nel 2025 in bergamasca 126 assunzioni e 142 nuovi uffici postali Polis

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Poste Italiane prevede di assumere 126 dipendenti e di aprire 142 nuovi uffici postali nella provincia di Bergamo. La società ha comunicato anche che ogni euro speso nell’acquisto di beni e servizi produce un impatto sul Prodotto Interno Lordo di tre euro, contribuendo con circa 14 miliardi di euro a livello nazionale. Questi dati sono stati diffusi in occasione delle proposte di sviluppo previste per l’anno prossimo.

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Un euro speso da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi genera un impatto, in termini di Prodotto Interno Lordo, pari a tre euro; per un valore complessivo a livello nazionale di circa 14 miliardi di euro. Gli effetti sono tangibili anche sul territorio. Le attività del Gruppo, in provincia di Bergamo e nelle altre province dell’area, hanno generato nel 2025 impatti positivi – diretti, indiretti e indotti – per oltre 1,3 miliardi di euro sul prodotto interno lordo, con circa 17.705 posti di lavoro e 587 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistema economico del territorio. Numeri che confermano la capacità dell’azienda di generare valore per le comunità locali e per l’intero sistema produttivo dell’area. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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