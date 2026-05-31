La fase finale del Trofeo Massimo Serenelli si svolge per tre giorni tra Ozzano e San Lazzaro, coinvolgendo le migliori otto squadre under 20 di serie A. La Del Monte Junior League porta in campo i giovani atleti più promettenti del volley maschile, con incontri che si tengono al PalaZanetti e in altre strutture della zona. La competizione rappresenta la conclusione del torneo giovanile, con squadre che si contendono il titolo nazionale under 20.

Il meglio della pallavolo giovanile maschile di scena a partire da oggi a Ozzano e San Lazzaro: torna la Del Monte Junior League, con la fase finale del Trofeo Massimo Serenelli: ovvero le finali Under 20 tra le migliori 8 squadre dei settori giovanili della serie A. Si sfideranno Itas Trentino, Romeo Sorrento, Vero Volley Monza (trionfatrice della scorsa edizione) e Allianz Milano nel girone A, e Valsa Group Modena, Sir Susa Scai Perugia, Consar Ravenna e Mo.Re Reggio Emilia nel girone B. Si comincia domani, con tutte le sfide in diretta sul canale youtube della Lega Volley. Ma si comincia soprattutto alle 9: al palazzetto di viale due... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley giovanile: la fase finale del trofeo Massimo Serenelli richiamerà per tre gioni gli atleti più interessanti. La vetrina dei migliori under 20 nazionali tra il PalaZanetti di San Lazzaro e Ozzano

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