Città capitale del volley giovanile

Al PalaSavelli di Porto San Giorgio si svolgono in questi giorni i Campionati Europei Under 18 di Pallavolo. La competizione, iniziata il 7 luglio, si concluderà il 18 luglio e vede protagonisti i giovani atleti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione coinvolge squadre maschili e femminili in un torneo che si svolge in questa città, considerata il centro del volley giovanile europeo.

Porto San Giorgio è protagonista in questi giorni dell’ European Under 18 Volleyball Championship (Campionati Europei Under 18 di Pallavolo), in programma al PalaSavelli dal 7 al 18 luglio. Ogni giorno sono in programma quattro gare, con inizio alle ore 12.30, 15, 17.30 e 20. L’ingresso è gratuito per tutte le partite, finale compresa. Si tratta di un’occasione unica per assistere dal vivo alle sfide tra le migliori nazionali europee Under 18 e vivere un grande evento internazionale. L’importante afflusso di atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e appassionati provenienti da tutta Europa, rappresenta ovviamente un’opportunità significativa anche per il tessuto economico cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Milano Capitale – puntata di martedì 5 maggio 2026

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