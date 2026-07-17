Una Porsche 914 d'epoca è uscita di strada e è finita nel greto di un torrente lungo la strada del Passo Giau. L'incidente è avvenuto la sera del 16 luglio sulla Provinciale 638. Uno degli occupanti è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la persona dal mezzo. Nessuna informazione è disponibile sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO) - Finale amaro per una gita sul Passo Giau con una Porsche 914 d'epoca: la sera del 16 luglio la vettura è infatti uscita di strada lungo la Provinciale 638 finendo nel greto del torrente. Una delle due persone a bordo è stata estratta dai vigili del fuoco. L'incidente L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 nel territorio di Colle Santa Lucia, quando l'auto d'epoca, per cause da chiarire, è uscita autonomamente di strada finendo nel torrente sottostante. I vigili del fuoco hanno liberato uno degli occupanti rimasto incastrato nell'abitacolo, mentre l'altro era riuscito a uscire da solo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Porsche 914 d'epoca sbanda e piomba nel greto del torrente sulla strada del Passo Giau: incastrato uno degli occupanti

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