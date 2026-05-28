Arrivata la Cima Coppi al Giro d’Italia Passo Giau e Dolomiti | alla scoperta del tappone di Alleghe
Al passo Giau e nelle Dolomiti, la 18esima tappa del Giro si è conclusa con l’arrivo in cima alla Cima Coppi. Nessuna variazione significativa in classifica generale, anche dopo il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio negli ultimi chilometri. I leader della corsa sono rimasti nelle prime posizioni e non sono stati causati scossoni alla classifica. La tappa ha attraversato il tappone di Alleghe, senza modificare gli equilibri tra i big.
Nessuna grande sorpresa nella classifica generale al termine della 18esima tappa del Giro d’Italia. Il Muro di Ca’ del Poggio, nei chilometri finali, ha smosso la corsa senza creare però problemi ai big, sempre molto attenti nelle prime posizioni. Alla fine a spuntarla, nuovamente in volata, è Paul Magnier, abile ad anticipare Edoardo Zambanini e Jonathan Milan. La Corsa Rosa si appresta ora ad affrontare l’ultimo weekend della sua 109esima edizione, con una diciannovesima tappa che fa paura. Dislivello di 5000 metri e 151 chilometri da Feltre ad Alleghe per quella che è la frazione regina del Giro. Saranno cinque i GPM totali (quattro di seconda categoria) con la presenza del mitico Passo Giau, Cima Coppi di questa edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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