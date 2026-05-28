Arrivata la Cima Coppi al Giro d’Italia Passo Giau e Dolomiti | alla scoperta del tappone di Alleghe

Notizia in breve

Al passo Giau e nelle Dolomiti, la 18esima tappa del Giro si è conclusa con l’arrivo in cima alla Cima Coppi. Nessuna variazione significativa in classifica generale, anche dopo il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio negli ultimi chilometri. I leader della corsa sono rimasti nelle prime posizioni e non sono stati causati scossoni alla classifica. La tappa ha attraversato il tappone di Alleghe, senza modificare gli equilibri tra i big.