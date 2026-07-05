Un uomo è caduto sul greto del fiume mentre passeggiava lungo la riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa, i sanitari della Misericordia e un’automedica del 118.

MASSA – Tempestivo intervento di soccorso questa mattina (5 luglio) sul greto del fiume Renara da parte dei vigili del fuoco di Massa, dei sanitari della Misericordia e dell’automedica del 118. Una donna di 65 anni è caduta accidentalmente da un’altezza di circa tre metri mentre percorreva il margine della strada che costeggia il fiume. Ha riportato escoriazioni e contusioni, senza gravi conseguenze, ma non era in grado di rialzarsi. Dopo essere stata immobilizzata sul posto, è stata recuperata dai vigili del fuoco con la barella toboga e trasportata fino all’ambulanza, che l’ha trasferita al Nuovo Ospedale Apuano per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cade sul greto del fiume mentre passeggia lungo la strada che lo costeggia: arrivano i vigili del fuoco

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