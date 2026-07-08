Il Porretta Soul Festival torna con l'edizione 2024, confermando la sua presenza nel calendario musicale. Il patron ha spiegato che il successo si deve alla collaborazione con il territorio, ricco di eccellenze locali. La manifestazione si concentra su artisti con talento, ma senza grandi successi commerciali, come artisti storici del soul. La kermesse si svolgerà nel centro della cittadina, attirando appassionati e artisti del genere.

«Vogliamo valorizzare artisti che hanno qualità ma che non hanno avuto la fortuna commerciale di andare in classifica, come magari hanno fatto Aretha Franklin oppure Otis Redding». Così il patron Graziano Uliani introduce la trentottesima edizione del «Porretta Soul Festival» che si terrà dal 23 al 26 luglio, consolidando ulteriormente il legame con la città di Memphis ma rinunciando per la prima volal patrocinio del consolato Usa. A settembre Uliani è stato cooptato nella Memphis Music Hall of Fame, portandosi nuovamente a casa un manufatto dal peso non solo simbolico: «Sarà sui cinque chili. Lo esporremo al Soul Museum di Porretta». Anche quest’anno, programma su porrettasoulfestival. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Torna il Porretta Soul Festival, il patron Uliani: «Funziona perché si fa qui dove ci sono tante eccellenze»

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Porretta Soul Festival, nell'Appennino Bolognese, la Città dell'Anima.

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