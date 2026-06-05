Truffa due anziani e fugge | arrestato alla stazione di Milano Rogoredo mentre cerca di salire sul treno

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha truffato due anziani di oltre 80 anni a Lodi, fingendosi un maresciallo dei Carabinieri. È riuscito a sottrarre circa 160 grammi di oro, inclusi le fedi nuziali, e circa 900 euro in contanti. Dopo aver commesso il furto, l’individuo è stato arrestato alla stazione di Milano Rogoredo mentre tentava di salire su un treno.

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Lodi, 5 giugno 2026 - Si è finto un maresciallo dei Carabinieri, riuscendo a sottrarre oltre 160 grammi d'oro, comprese le fedi nuziali, e circa 900 euro in contanti a una coppia di anziani ultraottantenni residenti a Lodi. La fuga di uno dei truffatori, un italiano di 37 annI  con precedenti penali, però, è durata però pochissimo: gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Lodi lo hanno intercettato e arrestato nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, proprio mentre era in procinto di salire su un treno. https:www.ilgiorno.itmilanocronacafinto-maresciallo-cerca-di-truffare-fa7b656b Il raggiro. Il raggiro era scattato intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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