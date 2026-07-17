Ponte Rodoni è l’unica frazione di un comune senza una pista ciclabile o un percorso pedonale protetto. La richiesta di inserire una pista ciclabile in questa zona è stata formalmente avanzata. Attualmente, non ci sono infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile nella frazione. La mancanza di questi servizi si distingue rispetto ad altre frazioni del territorio comunale che dispongono di percorsi protetti.

"Non devono esserci frazioni di serie A e frazioni di serie B. Ponte Rodoni è rimasta l’unica frazione dell’intero territorio comunale a non avere una pista ciclabile o un percorso pedonale protetto. I nostri cittadini, i nostri bambini e le persone con disabilità non possono continuare a rischiare la vita a bordo strada". Cristina Tralli, consigliere comunale della lista civica ’Scelgo Bondeno’, rompe gli indugi e presenta una mozione infuocata indirizzata al sindaco Simone Saletti e all’assessore ai Lavori Pubblici Marco Vincenzi. Al centro della protesta c’è una disparità che dura da troppo tempo e che penalizza fortemente la sicurezza dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ponte Rodoni ha diritto alla pista ciclabile"

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