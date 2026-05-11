Pista ciclabile a Ponte San Giovanni proseguono i lavori | nuova ordinanza in via Manzoni
Continuano i lavori per la realizzazione della pista ciclabile a Ponte San Giovanni. Per consentire le operazioni di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Manzoni, il Comune di Perugia ha adottato un’ordinanza sulla circolazione stradale. La misura prevede modifiche temporanee al traffico veicolare lungo quella strada. I lavori sono in corso e si protrarranno nei prossimi giorni, secondo le disposizioni comunali.
Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Ponte San Giovanni. Per eseguire operazioni di fresatura e rifacimento del manto stradale in via Manzoni il Comune di Perugia ha disposto alcuni provvedimenti in materia di circolazione stradale tramite ordinanza n. 799.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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