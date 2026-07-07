ponte fra ragone e spancrazio lavori per la pista ciclabile chiusa via argine destro

Il ponte tra Ragone e San Pancrazio sarà completamente chiuso entro l’estate per lavori sulla pista ciclabile. La strada via Argine Destro, che attraversa il ponte, rimarrà chiusa durante i lavori. Il ponte è stato riaperto al traffico veicolare lo scorso dicembre, dopo alcuni mesi di ritardo e diverse vicissitudini. La chiusura definitiva è prevista per completare gli interventi di manutenzione e miglioramento della pista ciclabile.

Il cantiere del ponte sul Montone fra Ragone e San Pancrazio chiuderà definitivamente entro l’estate. Il ponte è stato riaperto al traffico veicolare lo scorso dicembre, dopo varie vicissitudini e alcuni mesi di ritardo. Da alcune settimane è tornata a essere transitabile anche via Sabbionara, quella che partendo dal fiume va verso Filetto, ma ora si chiude al traffico fino al 31 luglio via Argine Destro Montone, nel tratto compreso fra il ponte o meglio la strada Provinciale n.5 e la via Ragone Vecchio. Diventa inaccessibile, salvo che per i residenti e i mezzi di servizio di pubblica utilità e soccorso, la ‘scorciatoia’ lungo il Montone che molti locali prendono per arrivare a Ravenna e al mare senza incontrare traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte fra Ragone e S.Pancrazio. Lavori per la pista ciclabile, chiusa via Argine Destro

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