«Una sentenza vergognosa, ma me l'aspettavo. La legge non è uguale per tutti: loro sono stati favoriti perché fanno parte dello Stato». Rosa Esposito non trattiene il pianto, il dolore è immutato rispetto a otto anni fa. È la sorella di Gerardo Esposito, il 26enne di Torre del Greco che insieme ai suoi amici e concittadini, Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati e Antonio Stanzione morì il 14 agosto del 2018, a seguito del crollo del Ponte Morandi. Quel giorno era il compleanno di Gerardo, il più piccolo del gruppo, che era in auto con i suoi più cari amici per andare in vacanza. Invece la loro auto passava sul ponte proprio in quei tragici istanti in cui collassò. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ponte Morandi, Rosa Esposito sorella di una vittima: «Una sentenza vergognosa, ma me l'aspettavo»

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