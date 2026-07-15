A otto anni dalla tragedia del Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia ha inviato una lettera di scuse alle famiglie delle 43 vittime, rivolta anche ai cittadini genovesi e italiani. La comunicazione è arrivata alla vigilia della sentenza prevista per la decisione sul procedimento legale relativo al crollo. Le famiglie hanno commentato la lettera definendola “sbigottite” e “una lettera-spot”.

Roma, 15 luglio 2026 – Otto anni dopo la tragedia del Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia si scusa con le famiglie delle 43 vittime, “i genovesi e tutti gli italiani”. Lo fa, solo alla vigilia della sentenza del processo, per bocca dell’ad Arrigo Giana, che con l’Aspi di allora non centra niente, ma che ora si dice pronto a farsi carico della responsabilità morale di quanto accaduto il 14 agosto 2018 a nome della società. Che, precisa, “non è più quella di allora”. Quel 14 agosto ero davanti alla tv “In queste ore siamo in attesa della sentenza di primo grado, con lo stesso desiderio di verità che sentono i familiari delle vittime”,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ponte Morandi, le scuse di Autostrade arrivano alla vigilia della sentenza. I familiari delle vittime: “Sbigottiti, una lettera-spot”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cina, voragine si apre in strada a Shanghai: il momento del crollo in un cantiere della metro

Notizie e thread social correlati

Ponte Morandi, alla vigilia della sentenza arriva la lettera di scuse di AutostradeA otto anni dal crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 luglio 2018, Autostrade per l’Italia ha inviato una lettera di scuse.

Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa dopo 8 anni di silenzio e alla vigilia della sentenza: “Dovevamo farlo subito, esigenza morale”A otto anni dal crollo del Ponte Morandi, che causò 43 vittime, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ha scritto una lettera in cui...

Temi più discussi: Ponte Morandi, la lettera di Autostrade: Chiediamo scusa, è un'esigenza morale; Ponte Morandi, domani la prima sentenza. Le scuse di Autostrade 8 anni dopo il crollo: Ferite indelebili; Autostrade: Chiediamo scusa per la strage di Ponte Morandi; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alla vigilia della sentenza: il testo integrale della lettera.

Attraverso una lettera aperta dell'ad Arrigo Giana sul Corriere della Sera, Autostrade per l'Italia ha presentato ufficialmente le sue scuse alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ai cittadini genovesi e alla popolazione italiana, in vista della senten x.com

Ponte Morandi, le scuse di Autostrade: 'Ferite indelebili le azioni e scelte di alcuni'(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Rompiamo il silenzio. Le scuse di Autostrade per l'Italia arrivano con una lettera aperta dell'amministratore delegato Arrigo Giana, pubblicata oggi da Corriere e diffusa q ... corrieredellosport.it

Ponte Morandi, le scuse di Austostrade arrivano alla vigilia della sentenza. I familiari delle vittime: Sbigottiti, una lettera-spotL’ad Arrigo Giana: Nel 2018 io ero davanti alla televisione. Mi chiesi come fosse possibile non scusarsi immediatamente. Ma ora la società è cambiata. La replica: Neanché Totò in qualche sceneggi ... quotidiano.net