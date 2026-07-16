ponte morandi la lettura della sentenza di condanna

Il Tribunale di Genova ha condannato 32 imputati su 57 nel processo per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Le pene totali assegnate ammontano a 177 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione. La sentenza riguarda persone ritenute responsabili del disastro che causò la morte di 43 persone. La corte ha emesso le condanne al termine del procedimento di primo grado.

Milano, 16 lug. (askanews) - Si chiude con 32 condanne su 57 imputati il processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il Tribunale di Genova ha inflitto complessivamente 177 anni, 2 mesi e 5 giorni di reclusione ai 32 imputati riconosciuti colpevoli per il disastro che 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone. La pena più elevata è stata inflitta all'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni di reclusione. Seguono Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Aspi, condannato a 11 anni, ed Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, entrambi condannati a 10 anni. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Crollo Ponte Morandi, la lettura della sentenza al tribunale di Genova

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