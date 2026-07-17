Un uomo di 43 anni sopravvissuto al crollo del ponte Morandi ricorda il momento: “Pensavo di essere morto, ricordo tutto”. Quel giorno, mentre guidava sulla struttura, l’intera sezione è crollata improvvisamente, facendolo precipitare nel vuoto. È riuscito a uscire dall’auto e a salvarsi, mentre altri veicoli sono stati coinvolti nel disastro. La sua testimonianza si aggiunge alle molte di chi ha vissuto quella tragedia, avvenuta il 14 agosto 2018.

Si chiama Davide Cappello, ha 43 anni ed è scampato per miracolo al crollo del ponte Morandi. Quel 14 agosto 2018 Cappello vi stava passando con la sua auto, quando all'improvviso è sprofondato nel baratro. Un volo di 45 metri, fra le macerie, dalle quali è uscito praticamente illeso. I primi Vigili del fuoco, accorsi sul posto, lo hanno trovato fuori dall’auto e non riuscivano a credere che si trovasse davvero sul viadotto al momento del crollo. Cappello ricorda: "Pensavo di essere morto, il problema sono i traumi che rimangono". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ponte Morandi, il sopravvissuto: "Pensavo di essere morto, ricordo tutto"

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PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

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