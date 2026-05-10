Genova imbrattato murale in ricordo delle vittime del ponte Morandi

A Genova un murale dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi è stato imbrattato. L'atto non sembra essere un semplice atto vandalico, ma piuttosto una mancanza di rispetto verso le persone che hanno perso la vita nell’incidente. La cancellatura del murale è stata segnalata da testimoni e ha suscitato reazioni nella comunità locale. Le autorità stanno verificando le responsabilità dell’accaduto.

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Scritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Lo ha denunciato via social il presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Michele Colnaghi: “Vedere imbrattata un’opera che rappresenta il dolore di un’intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c’è più, verso le loro famiglie e verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia”. “A nome della città di Genova chiedo scusa ai familiari delle vittime, agli sfollati, a tutte le persone che ancora soffrono per il crollo di Ponte Morandi per questo atto incivile, oltraggioso, indegno.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova, vandalizzato il murale per le vittime del Ponte Morandi? Punti chiave Come sono stati identificati i responsabili tramite le telecamere? Quali disegni hanno colpito i volti delle vittime nel murale? Come... Ponte Morandi, imbrattato il murales della Radura della memoria in ricordo vittimeImbrattato a Genova il grande murales della Radura della memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Argomenti più discussi: Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime; Vandalizzato il murale della Radura della Memoria, Colnaghi: Atto vile che offende tutta Genova; Genova, tenta di truffare un’anziana ma lei lo afferra per la camicia e lo fa arrestare dalla polizia; Genova, parte il tour di Mappiamoci: il percorso partecipato che raccoglie le idee dei giovani.