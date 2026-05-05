L' Adunata si apre con il ricordo | omaggio degli Alpini alle vittime del ponte Morandi

L’Adunata nazionale degli Alpini a Genova si apre con un momento di commemorazione dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi. La cerimonia si svolge alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e dei partecipanti, che si riuniscono per rendere omaggio alle persone coinvolte in quella tragedia. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle consuetudini dell’associazione, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto.

Si apre idealmente con il ricordo delle vittime del ponte Morandi, l'Adunata nazionale degli Alpini a Genova.L'iniziativa è programmata il giorno prima rispetto all'apertura ufficiale, giovedì 7 maggio alle ore 17 presso il Memoriale del ponte in via Argine Polcevera 23 R.Alla cerimonia.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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