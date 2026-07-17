Dopo 284 udienze, la prima sentenza sul crollo del Ponte Morandi ha condannato 32 persone a quasi 200 anni di carcere. La tragedia ha causato la morte di 43 persone, tra cui Stella e Carlos. L’udienza si è conclusa con le condanne, mentre i familiari delle vittime hanno espresso il desiderio che simili disastri non si ripetano. La sentenza riguarda responsabilità legali legate alla manutenzione e alla gestione del ponte.

Dopo un lunghissimo percorso processuale durato 284 udienze, la prima sentenza per il crollo del Ponte Morandi ha emesso il suo verdetto: 32 condanne per un totale di quasi 200 anni di reclusione. Il tribunale di Genova ha riconosciuto le responsabilità dei vertici di Autostrade per l’Italia e Spea, condannando l’ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, a 12 anni di carcere. Tra le altre figure chiave, sono stati condannati Michele Donferri Mitelli a 11 anni, Paolo Berti a 5 anni e sei mesi, e Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza del Mit, a 5 anni. Se per Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Morandi, 32 condanne. Resta il dolore per Stella e Carlos: "Non dovrà mai più ripetersi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

Notizie e thread social correlati

Ponte Morandi, 32 condanne: 12 anni a Castellucci nel processoIl Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni l’ex amministratore delegato di una società di gestione autostradale nel processo sul crollo del Ponte...

Crollo del ponte Morandi, 32 condanne: 12 anni a Castellucci. Otto anni fa il disastro: 43 le vittimeUn tribunale ha condannato a 12 anni di carcere l'ex amministratore delegato di una società autostradale, riconoscendolo responsabile del crollo del...

Temi più discussi: 32 condanne, circa 200 anni la somma delle pene: oggi la sentenza di primo grado per il ponte Morandi; Crollo ponte Morandi, sentenza di primo grado: 32 condanne per quasi 200 anni di carcere, 12 anni a Castellucci; Processo Morandi, 32 condanne per oltre 170 anni di carcere. Il VIDEO della sentenza; Sentenza sul crollo di Ponte Morandi, 32 condannati e 25 assolti: tutti i nomi e i ruoli.

Ponte Morandi di Genova, la sentenza: 32 condanne per il crollo, 12 anni per l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci x.com

Ponte Morandi, 32 condanne (e 180 anni di carcere) per 43 morti. I parenti: Crollata la cortina di fumo sulla verità. La sentenza letta in 15 minutiChi è sopravvissuto abbraccia chi prova a sopravvivere al dolore della perdita di un figlio. E poco importa se qualcuno è stato ... msn.com

Ponte Morandi, 32 condanne. Resta il dolore per Stella e Carlos: Non dovrà mai più ripetersiI familiari della 24enne morta con il fidanzato nel 2018 per il crollo del viadotto scelgono il silenzio. Dodici anni di carcere all’ex amministratore delegato di Aspi Castellucci ma la difesa ricorre ... lanazione.it