Un tribunale ha condannato a 12 anni di carcere l'ex amministratore delegato di una società autostradale, riconoscendolo responsabile del crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018. In totale, sono state emesse 32 condanne, mentre altre otto persone hanno ricevuto pene inferiori. Il disastro ha causato la morte di 43 persone. La vicenda riguarda il cedimento di uno strallo del pilone 9 del viadotto sulla A10, avvenuto il 14 agosto 2018.

Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia dal 2005 al 2019, è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi, il viadotto della A10 nel quale il 14 agosto del 2018 ha ceduto lo strallo del pilone 9, provocando la morte di 43 persone. La procura, rappresentata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi, aveva chiesto per lui 18 anni e 6 mesi, la richiesta più alta tra tutti e 57 gli imputati nel maxiprocesso iniziato nel 2022 con numeri da record per udienze, testimoni e documentazione. I reati contestati e la posizione di Castellucci Castellucci è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale, ma è stata esclusa l'aggravante lavoristica ed è stato assorbito il reato di omicidio colposo semplice. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Crollo del ponte Morandi, 32 condanne: 12 anni a Castellucci. Otto anni fa il disastro: 43 le vittime

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IL CROLLO DEL PONTE MORANDI, DOPO OTTO ANNI ARRIVA LA SENTENZA

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