Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni l’ex amministratore delegato di una società di gestione autostradale nel processo sul crollo del Ponte Morandi, che si è concluso con 32 condanne e 25 assoluzioni. La sentenza di primo grado riguarda uno dei procedimenti più complessi della giustizia italiana legato a un evento avvenuto quasi otto anni fa. Sono stati già annunciati ricorsi da parte degli imputati.

Il Tribunale di Genova emette la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi: 32 condanne, 25 assoluzioni e ricorsi già annunciati. A quasi otto anni dal crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado in uno dei processi più complessi e rilevanti della storia giudiziaria italiana. Il procedimento, che ha richiesto circa quattro anni di dibattimento e centinaia di udienze, si è concluso con 32 condanne e 25 assoluzioni o proscioglimenti per alcuni capi d’imputazione, segnando una tappa fondamentale nella ricerca delle responsabilità per il disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ponte Morandi, 32 condanne: 12 anni a Castellucci nel processo

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Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni.

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