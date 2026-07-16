Ponte Morandi 32 condanne | 12 anni a Castellucci nel processo
Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni l’ex amministratore delegato di una società di gestione autostradale nel processo sul crollo del Ponte Morandi, che si è concluso con 32 condanne e 25 assoluzioni. La sentenza di primo grado riguarda uno dei procedimenti più complessi della giustizia italiana legato a un evento avvenuto quasi otto anni fa. Sono stati già annunciati ricorsi da parte degli imputati.
Il Tribunale di Genova emette la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi: 32 condanne, 25 assoluzioni e ricorsi già annunciati. A quasi otto anni dal crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha pronunciato la sentenza di primo grado in uno dei processi più complessi e rilevanti della storia giudiziaria italiana. Il procedimento, che ha richiesto circa quattro anni di dibattimento e centinaia di udienze, si è concluso con 32 condanne e 25 assoluzioni o proscioglimenti per alcuni capi d’imputazione, segnando una tappa fondamentale nella ricerca delle responsabilità per il disastro del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni.
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A quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall’inizio del dibattimento, è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi, nel 2018, che causò la morte di 43 persone. In totale sono state 32 le condanne, per quasi 200 anni. I facebook
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