Ponte Morandi | 12 anni all’ex ad Castellucci

Un ex amministratore delegato è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi avvenuto nel 2018. La sentenza si riferisce alla responsabilità legata alla cattiva manutenzione e alla corrosione dei cavi della pila numero 9, che hanno causato il collasso del ponte. La vicenda ha portato alla morte di 43 persone. La condanna è stata pronunciata nel contesto di un procedimento giudiziario sulla gestione e la sicurezza della struttura.

Chiudi gli occhi e ti sembra di risentirlo, quel fragore di morte un attimo dopo la rottura dei cavi corrosi dal tempo della pila numero 9. Genova, ponte Morandi, otto anni dopo la strage arriva la sentenza di primo grado: condanna a 12 anni di carcere all’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (Aspi) Giovanni Castellucci, il principale imputato, e a 11 anni all’ex capo delle manutenzioni della società, Michele Donferri Mitelli.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci

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