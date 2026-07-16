Ponte Morandi l’ex ad di Aspi Castellucci condannato a 12 anni

L’ex amministratore delegato di Aspi è stato condannato a 12 anni di carcere per il crollo del Ponte Morandi del 2018, che causò 43 vittime. La sentenza di primo grado è stata emessa a Genova in seguito al processo sulle responsabilità dell’incidente. La decisione arriva dopo anni di indagini e udienze, e riguarda le accuse legate alla gestione e alla manutenzione del ponte.

L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi: è il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado arrivata in questi minuti a Genova nel processo sulle responsabilità del crollo che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il dispositivo è stato letto in aula dal giudice Paolo Lepri, che ha presieduto il collegio giudicante.I pm Walter Cotugno e Marco Airoldi, che è subentrato a Massimo Terrile, avevano chiesto 18 anni e 6 mesi di carcere per Castellucci, attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano dove sta scontando 6 anni per la strage del viadotto Acqualonga di Avellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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