Crollo Ponte Morandi | condanna a 12 anni per l’ex ad Castellucci

Un ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia è stato condannato a 12 anni di reclusione in primo grado per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza riguarda anche altri 31 imputati coinvolti nel procedimento. La vicenda riguarda la tragedia che ha causato numerose vittime e danni materiali, e si tratta di una delle inchieste più approfondite legate a questa emergenza. La decisione è stata emessa dopo un procedimento giudiziario durato nel tempo.

Giustizia Sentenza di primo grado per l’allora amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e altri 31 imputati per la tragedia Giustizia Sentenza di primo grado per l’allora amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e altri 31 imputati per la tragedia Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi a Genova. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Crollo Ponte Morandi, sentenza di primo grado: 12 anni di reclusione per Castellucci

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Oggi, nel giorno della sentenza di condanna in primo grado per il crollo del Ponte Morandi, il mio pensiero va alle 43 vite spezzate. Un abbraccio forte alle famiglie e a chi, in questi otto anni, ha portato il peso di un dolore immenso e di una giustizia attesa tr x.com

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