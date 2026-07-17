Ponte chiuso per lavori Stop al traffico per 7 giorni Battello gratuito sul Ticino

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ponte di ferro rimarrà chiuso per sette giorni, da lunedì 20 a sabato 26 luglio, a causa di lavori di manutenzione. Durante questo periodo, il traffico veicolare sarà interrotto e saranno istituiti servizi di trasporto alternativo. È stato predisposto un battello gratuito sul Ticino per facilitare gli spostamenti dei pendolari durante la chiusura. La riapertura del ponte è prevista per il 27 luglio.

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Sette giorni senza il Ponte di Ferro e migliaia di pendolari costretti a riorganizzare i propri spostamenti. Da lunedì 20 a sabato 26 luglio il collegamento tra Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino sarà completamente chiuso per consentire ad Anas e Rfi di proseguire i lavori di manutenzione e consolidamento dell’infrastruttura, uno dei principali collegamenti tra Lombardia e Piemonte. Per ridurre i disagi, i Comuni di Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino hanno deciso di potenziare il servizio di navigazione sul Ticino. Il battello, normalmente in funzione soltanto il mercoledì per il mercato settimanale, sarà operativo tutti i giorni della chiusura del ponte e potrà essere utilizzato gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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