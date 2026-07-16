Dal 20 al 26 luglio, il Ponte di Ferro a Sesto Calende sarà chiuso al traffico per una settimana, impedendo il passaggio tra Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino. La chiusura riguarda l’intera infrastruttura, per consentire lavori di riqualificazione condotti da Anas e Rfi. Durante questo periodo, sarà attivato un battello gratuito come servizio alternativo. La misura mira a ridurre il caos, ma non si prevede che sia sufficiente a eliminare del tutto i disagi.

Sesto Calende (Varese) – Una settimana senza il Ponte di Ferro e con migliaia di automobilisti costretti a cambiare percorso. Dal 20 al 26 luglio il collegamento tra Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino sarà completamente chiuso per consentire ad Anas e Rfi di proseguire i lavori di riqualificazione dell'infrastruttura. Una chiusura destinata ad avere pesanti ripercussioni sulla viabilità tra Lombardia e Piemonte, con il rischio di lunghe code sulle strade alternative. Per limitare i disagi, i Comuni di Sesto Calende e Castelletto sopra Ticino hanno deciso di potenziare il servizio di trasporto fluviale sul Ticino. I l battello, normalmente in funzione soltanto il mercoledì per accompagnare i cittadini al mercato sestese, sarà operativo tutti i giorni della chiusura e sarà completamente gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte di Sesto Calende chiuso per una settimana-Battello gratuito contro il caos, ma non basterà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrada chiusa per una notte tra Castelletto e Sesto Calende: orari e deviazioniL’autostrada tra Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende sarà chiusa per una notte.

Movida violenta, controlli a Sesto Calende: sequestrati una mazza da baseball e un tirapugni. Quattro denunceDurante il fine settimana, i Carabinieri hanno effettuato controlli intensificati nelle zone frequentate dai giovani a Sesto Calende.

Temi più discussi: Chiude il ponte tra Sesto Calende e Castelletto: il battello sul Ticino sarà attivo tutti i giorni gratuitamente; Ponte di Sesto Calende chiuso per una settimana: torna il battello gratuito tra le due sponde del Ticino; Ponte chiuso, il Ticino si attraversa in battello. Autostrada gratis?; Ponte sul Ticino chiuso per una settimana tra Castelletto e Sesto Calende: stop totale a auto e treni.

Ponte di Sesto Calende chiuso per una settimana-Battello gratuito contro il caos, ma non basteràLe amministrazioni comunali di Castelletto sopra Ticino e Sesto Calende hanno avviato un confronto con Autostrade per l'Italia per ottenere la gratuità del tratto autostradale durante i giorni di chiu ... ilgiorno.it

Ponte di Sesto Calende chiuso per una settimana: torna il battello gratuito tra le due sponde del TicinoDal 20 al 26 luglio riprendono i lavori di Anas e RFI. Potenziato il servizio fluviale tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, mentre si tratta per rendere gratuita l'autostrada ... laprovinciadivarese.it