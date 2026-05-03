La Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità | tutti i servizi

Da martedì 5 maggio, la Casa della Salute di Pontedera cambierà nome e funzione diventando ufficialmente Casa della Comunità. La struttura, situata in via Fleming, continuerà a offrire servizi sanitari, ma con una rinnovata organizzazione volta a garantire una presa in carico più completa e integrata dei cittadini. La trasformazione mira a migliorare l’assistenza e a consolidare il rapporto tra utenti e servizi disponibili.

Da martedì 5 maggio la Casa della Salute di Pontedera si trasforma in Casa della Comunità, con sede in via Fleming, rafforzando il modello di presa in carico integrata dei cittadini.Il passaggio alla nuova struttura segna un potenziamento significativo dei servizi, spiega in una nota l'azienda.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Lavori sulla rete elettrica: possibili disagi per i servizi della Casa della ComunitàMercoledì 25 marzo l'azienda e-distribuzione effettuerà lavori sulla rete elettrica del Comune di Bagnacavallo che coinvolgeranno anche la Casa della... Diventa operativa la Casa della Comunità di Zocca, servizi attivi da lunedìPrenderà il via a partire da lunedì 16 marzo l’attività della nuova Casa della Comunità di Zocca. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Palombara Sabina; Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; Si rafforza la sanità territoriale in Appennino. Inaugurata la Casa della Comunità di Vergato; Il padiglione Eiffel è la Casa della Salute. Presidio 24 ore su 24. Il comitato del Pablo consegna 1500 firme in Regione: Sullo spostamento della Casa della salute da via Savani la battaglia continuaLa protesta contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani arriva ufficialmente nel cuore delle istituzioni regionali. Questo pomeriggio, una delegazione del comitato cittadino ha depos ... gazzettadiparma.it Casa della Comunità di Montespertoli: una rete completa di servizi sanitari e sociali per il territorioLa Casa della Comunità di Montespertoli è pienamente operativa e si conferma uno dei punti di riferimento della rete sanitaria e sociale dell'Empolese ... gonews.it LA CASA DELLA SALUTE MOBILE A PALESTRINA Visite specialistiche e prevenzione, nell'articolo tutti i dettagli. - facebook.com facebook