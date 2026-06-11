Casa della comunità i servizi socio-sanitari disponibili nelle 24 ore e sette giorni su sette

Nella nuova Casa della comunità di Siena, i servizi socio-sanitari sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. La struttura, che ha sostituito i poliambulatori specialistici delle precedenti Usl, offre un punto di riferimento continuo per l’assistenza sanitaria. La trasformazione riguarda sia il nome che la sostanza, garantendo un accesso costante ai servizi per la popolazione.

Siena, 11 giugno 2026 – Da poliambulatorio specialistico Usl 7 (e prima ancora Usl 30) a Casa della comunità Siena oggi: il cambiamento non è solo nella denominazione ma è sostanziale. Si parla della nuova struttura di cure primarie che dal 15 maggio scorso ha trovato casa nel vecchio edificio (risalente agli anni ’70) dell’Asl in Pian d’Ovile. Vecchio immobile ma servizi nuovi. Una ’casa’ dove i cittadini senese – un bacino di circa 50mila utenti fra Siena e Nord e Sud della città –, ma anche turisti, italiani e stranieri, studenti e ospiti temporanei, trovano riuniti i servizi socio-sanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale: dalla medicina generale all’infermieristica, ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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CASA DELLA COMUNITÀ, ATTIVATI I PRIMI SERVIZI E GLI SPORTELLI NELLA NUOVA SEDE | 07/05/2026

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