Biniam Girmay, velocista eritreo della Nsn, ha commentato le tappe dedicate agli sprinter, definendole spesso monotone. Dopo aver vinto tre tappe al Tour de France 2024 e sfiorato il poker sei giorni fa a Bergerac, ha espresso questa opinione in risposta a critiche rivolte alle tappe veloci. La sua posizione arriva in un momento di discussione sulla varietà delle tappe e sul ruolo degli sprinter nella corsa.

Provocazione? Difesa di categoria, dopo qualche critica di troppo alle ruote veloci ("le tappe dedicate agli sprinter sono monotone")? Biniam Girmay, velocista eritreo della Nsn, già vincitore di tre tappe al Tour de France 2024 e vicino al poker sei giorni fa nella volata di Bergerac, ha ribaltato il punto di vista. "Dipende da cosa piace alla gente. Io, per esempio, penso che a volte sia noioso vedere qualcuno correre da solo per 40 chilometri su una tappa di montagna. E allora meglio guardare le tappe da volata, perché non si sa mai chi vincerà". Il riferimento è naturalmente al dominio incontrastato di Tadej Pogacar, su cui più volte si sono già espressi anche autorevoli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar divide? È il destino dei cannibali, di coloro che non si battono (quasi) mai

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