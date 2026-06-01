Chi si prende cura di coloro che curano? La fragilità riguarda tutti noi

Da lifeandnews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico, un infermiere o un operatore sanitario, mentre si prende cura degli altri, spesso trascurano il proprio benessere. La fragilità tra chi lavora nel settore sanitario è riconosciuta come un problema reale, ma le misure di supporto sono limitate. Non ci sono ancora sistemi strutturati per tutelare chi si dedica alla cura degli altri, lasciando spesso i professionisti in situazioni di stress e fatica.

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Ti prendi cura di tutti, ma chi si prende cura di te (Dio risponde)

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