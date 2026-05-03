sinner e pogacar la primavera dei cannibali

Milano, 3 maggio 2026 - C'è una parola, nel ciclismo, che appartiene a Eddy Merckx: cannibale. La coniò Jacques Goddet per descrivere il modo in cui il campione belga divorava le corse, senza pietà, senza pause, senza condivisione. Oggi, nella primavera del 2026, quella parola si è sdoppiata. Abita contemporaneamente in un campo da tennis e su una bicicletta da corsa. Jannik, cinque di fila. Come lui, nessuno. Cominciamo dall'ultimo atto: oggi, sul rosso di Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto Alexander Zverev in finale (6-1 6-2) e ha conquistato il Masters 1000 della capitale spagnola. Una vittoria che, in sé, sarebbe già notizia. Ma inserita nel contesto di questa stagione, diventa qualcosa di più grande: un record assoluto, un segno nella storia del tennis che nessuno aveva ancora tracciato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Jannik Sinner è l’autore di un nuovo capitolo della storia del tennis. Domenica 3 maggio 2026, a Madrid, l’altoatesino numero 1 del ranking ha dominato la finale contro Alexander Zverev, conquistando il suo nono titolo Masters 1000 e, soprattutto, il quinto di fi - facebook.com facebook

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