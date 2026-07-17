pizzuta di olfattology analisi e recensione della fragranza

Notizia in breve

Una nuova fragranza del brand fiorentino Olfattology, chiamata Pizzuta, è stata lanciata nel 2025. La creazione è opera del naso Mariaceleste Lombardo. La composizione si ispira alle acque e al loro flusso continuo, rappresentando la passione per il profumo e l’olfatto come fonte di vita. La fragranza si propone di catturare questa energia vitale attraverso note che richiamano il movimento e la vitalità dell’acqua.