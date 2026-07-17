Pizzuta di Olfattology analisi e recensione della fragranza
Una nuova fragranza del brand fiorentino Olfattology, chiamata Pizzuta, è stata lanciata nel 2025. La creazione è opera del naso Mariaceleste Lombardo. La composizione si ispira alle acque e al loro flusso continuo, rappresentando la passione per il profumo e l’olfatto come fonte di vita. La fragranza si propone di catturare questa energia vitale attraverso note che richiamano il movimento e la vitalità dell’acqua.
Pizzuta – Si tratta di una referenza del brand fiorentino Olfattology lanciata nel 2025, il cui naso è Mariaceleste Lombardo. Olfattology. La forza vitale delle acque, definita dal loro flusso ininterrotto, incontra la passione di chi ama il profumo e ha eletto l’olfatto come propria sorgente di vita. Olfattology rende omaggio alla forza vitale delle acque, individuando nel loro fluire incessante, poderoso e mistico una metafora della nostra vita, capace di superare con energia gli ostacoli improvvisi. L’olfatto come l’acqua, entità libere, fugaci, difficilmente arginabili. Una collezione esclusiva, sette fragranze dedicate a fiumi memorabili,cascate e laghi evocativi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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