Nel 2026, il brand francese Jeroboam ha lanciato Eliksiro, una nuova fragranza creata da Vanina Muracciole. La composizione è stata presentata come una delle ultime uscite della maison. La fragranza si aggiunge alla linea del marchio, che in passato aveva introdotto altre referenze come Origino. La comunicazione ufficiale non riporta dettagli sugli ingredienti o sulle note olfattive specifiche.

Eliksiro – Si tratta di una referenza del brand francese Jeroboam lanciata nel 2026, il cui naso è Vanina Muracciole. Jeroboam. All’inizio c’era ORIGINO (Origine in Esperanto). Inventato dalla profumiera indipendente Vanina Muracciole, ORIGINO è una base composta da un cocktail di muschi. Questa “sfera di muschi” concentrati in un estratto di profumo segna un nuovo inizio.Per François Hénin, già fondatore della Maison di profumi Jovoy e delle omonime boutique, è l’inizio della creazione di un nuovo universo olfattivo: “ Ciò che non era altro che un’esplorazione olfattiva creativa, un gioco tra Vanina e me, ha portato alla genesi di un marchio completamente nuovo ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Metropolitanmagazine.it - Eliksiro di Jeroboam, analisi e recensione della fragranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rosy Night di Anillo, analisi e recensione della fragranzaRosy Night è una fragranza del marchio coreano Anillo, noto per aver prodotto anche alcuni prodotti per la cura dei capelli.

Ardent Cherry di Sentier, analisi e recensione della fragranzaArdent Cherry, fragranza lanciata nel 2026 dal marchio inglese Sentier, si distingue per la sua composizione.