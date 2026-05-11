Rosy Night è una fragranza del marchio coreano Anillo, noto per aver prodotto anche alcuni prodotti per la cura dei capelli. La fragranza fa parte della stessa linea e si distingue per le sue caratteristiche olfattive. Non sono stati forniti dettagli sulle note o sulla composizione, né informazioni su eventuali test o certificazioni. La marca è attiva nel settore della cosmetica e dei prodotti per la cura personale.

Rosy Night – Si tratta di una fragranza del brand coreano Anillo. Appartengono alla stessa linea anche alcuni prodotti haircare. Anillo. Nel panorama sempre più competitivo della profumeria coreana contemporanea, ANILLO rappresenta una delle realtà più interessanti e sofisticate emerse negli ultimi anni. Nato in Corea del Sud nel 2017, il marchio si è rapidamente distinto per la sua capacità di unire skincare, bodycare e profumeria in un’estetica minimalista e profondamente sensoriale. A differenza di molte maison, spesso orientate verso composizioni intense e dalla forte proiezione, ANILLO sviluppa fragranze più intime, delicate e rilassanti, perfettamente in linea con il gusto olfattivo coreano contemporaneo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rosy Night di Anillo, analisi e recensione della fragranza

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