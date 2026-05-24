Sotto il centro storico di Piacenza si trova una caverna alta quasi sette metri, definita dagli esperti come la più importante mai scoperta in vent’anni di attività. La cavità, considerata un punto “monumentale”, non è ancora stata aperta al pubblico e si trova sotto le vie trafficate del centro cittadino. Ogni giorno, il traffico transita sopra questa formazione senza esserne consapevole. La scoperta è stata descritta come una delle più significative in ambito archeologico e speleologico negli ultimi anni.

«In vent’anni di attività è la caverna più importante che abbiamo trovato». Un punto «monumentale» che sfiora i sette metri di altezza, su cui ogni giorno cammina e transita - senza saperlo - il traffico del centro storico della città. Memorie del sottosuolo di Piacenza riemerse e documentate. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Piacenza, Santa Maria di Campagna

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Temi più discussi: Sotto il centro storico una Piacenza mai vista: Qui la caverna più importante che abbiamo trovato; Rifacimento della pavimentazione e sostituzione dei sotto-servizi ammalorati, nel centro storico di città alta: modificata la viabilità; Centro storico in abbandono, niente prospettive; Weekend a quattro zampe nel centro storico.

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