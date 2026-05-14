Giornata Internazionale delle Famiglie Acli | Servono politiche che rimettano al centro le persone

In occasione della Giornata Internazionale delle Famiglie, le Acli hanno sottolineato la necessità di politiche pubbliche che supportino le famiglie, evidenziando come molte di esse abbiano difficoltà a coprire le spese legate all’educazione, allo sport e alla formazione dei figli. La richiesta si concentra sulla volontà di creare condizioni che permettano alle famiglie di pianificare un progetto di futuro senza ostacoli economici. La questione viene posta come prioritaria per il benessere sociale e lo sviluppo del paese.

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