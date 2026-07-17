A Pistoia, la giunta ha avviato un dialogo con i commercianti per rinnovare il centro cittadino. Sono previsti interventi di arredo urbano più curato, la ricollocazione dei banchi del mercato, una comunicazione più efficace degli eventi e un incremento delle aree verdi. L’obiettivo è favorire una maggiore vivibilità e attrattività dell’area centrale. La discussione si inserisce in un piano condiviso tra amministrazione e commercio locale.

Pistoia, 17 luglio 2026 – Arredo urbano più curato, ricollocazione dei banchi del mercato, miglior comunicazione degli eventi e maggior attenzione al verde. Queste sono alcune delle r ichieste formulate dall’Associazione culturale dei commercianti del centro storico di Pistoia, l’espressione di chi vive la città e ci lavora tutti i giorni. Un percorso, quello dell’Associazione, nato circa tre anni fa, che ha portato alla stesura di un documento, presentato ieri al Caffè Valiani, alla presenza di oltre trenta commercianti pistoiesi, del sindaco Giovanni Capecchi e degli assessori Banci, Nesi e Trallori. A illustrare la proposta è stato il presidente Tony De Angelis, al cui fianco era presente anche Tommaso Pasquinelli, vicepresidente dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pistoia, il piano dei commercianti per dare nuova linfa al centro. La giunta Capecchi apre al dialogo

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